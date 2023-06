Droga al festino, messa alla prova

Si apre la strada della messa alla prova ai servizi sociali per il 42enne che aveva partecipato a una serata a luci rosse nella quale aveva portato della droga. La vicenda è quella di Davide Magnani, il 56enne accusato di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione, finito sotto inchiesta a seguito di un servizio della trasmissione televisiva ‘le Iene’. Il 42enne (difeso dall’avvocato Gianni Ricciuti) era rimasto coinvolto perché aveva portato della cocaina a quella serata. La sua posizione è però stata stralciata dal filone principale ed è stata riconosciuta la lieve entità del fatto. Ora dovrà svolgere lavori socialmente utili per conto di un ente. Il giudice ha fissato una nuova udienza per il 18 gennaio per la verifica del percorso.