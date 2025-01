Droga dello sballo, un arresto. Con la metanfetamina nel locale. Nella rete un giovane pusher

Quel suo aggirarsi con fare sospetto in un locale della città ha stuzzicato il fiuto degli addetti alla sicurezza. Il dubbio era che quel giovane fosse lì non per divertirsi in una serata di festa, ma per smerciare droga. Un sospetto rivelatosi fondato dal momento che la polizia di Stato, intervenuta in seguito sul posto, gli ha trovato addosso diverse tipologie di sostanze ‘da sballo’. Il ragazzo aveva infatti con sé anfetamine, metanfetamine e derivati della cocaina. Abbastanza per far scattare un arresto per spaccio. La cattura del giovane pusher è stata messa a segno dagli agenti delle volanti nella notte di domenica.

Tutto comincia in un locale notturno. Gli operatori della sicurezza notano un giovane che si aggira guardingo tra gli altri clienti dell’esercizio pubblico. Quel via vai attira subito l’attenzione del personale. Il dubbio è che sia alla ricerca di clienti a cui vendere sostanze proibite. Decidono quindi di avvisare la polizia. Sul posto arrivano gli agenti delle volanti che procedono subito a un controllo del giovane. Il ragazzo si dimostra eccessivamente agitato e aggressivo sebbene, nel frattempo, avesse già consegnato ai ‘buttafuori’ quello che aveva con sé. Gli operatori affidano dunque ai poliziotti un sacchetto trasparente contenente otto involucri di cellophane sigillati con il calore, un sacchetto con dentro dieci bollini a strip, un bollino di alluminio e un ulteriore sacchetto trasparente con tredici rettangoli. Oltre a ciò, in tasca aveva duecento euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio dello stupefacente.

La sostanza rinvenuta è stata fatta analizzare, mentre gli accertamenti si sono spostati verso l’abitazione del giovane. Anche qui, i controlli non sono andati a vuoto. In casa l’uomo aveva altri sacchetti contenenti marijuana. Per quanto riguarda invece la sostanza trovata addosso al giovane nel locale, gli accertamenti hanno permesso di identificare anfetamina, metanfetamina e derivati della cocaina. In totale, sotto sequestro sono finiti quindici grammi di droga. Sigilli anche al denaro di provenienza sospetta. Al termine delle verifiche in questura, il ragazzo (con alle spalle alcuni precedenti) è stato arrestato e messo ai domiciliari nella propria abitazione in provincia in attesa del processo per direttissima, al termine del quale l’arresto è stato convalidato.