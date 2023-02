Droga e alcol, come evitarli Studenti a lezione dai carabinieri

PORTO GARIBALDI

Un importante incontro si è svolto nella mattina di lunedì. Il comandante della Compagnia dei carabinieri di Comacchio, il maggiore Luca Treccani e il maresciallo ordinario Matteo Bertolli, comandante della Stazione di Porto Garibaldi, hanno incontrato gli studenti delle classi seconde della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo del posto, per affrontare assieme ai giovani ascoltatori il tema dell’abuso di sostanze. Grande l’interesse dimostrato dagli studenti, che hanno posto agli uomini dell’Arma una serie di domande per meglio comprendere le notizie, che recepiscono sia dai mass media che dai social network, circa il progressivo abbassamento dell’età del primo contatto con droghe ed alcol da parte dei minori ed hanno appreso quali posso essere le conseguenze dal punto di vista sanitario, sociale e giuridico degli abusi di sostanze, stupefacenti o alcolici. Importante l’iniziativa che ha visto coinvolti i carabinieri della Compagnia di Comacchio che hanno affrontato l’argomento per mettere in guardia gli alunni dai rischi legati all’abuso di sostanze.