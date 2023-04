Droga e coltello in Gad Spacciatore in trappola

Uno aveva la droga e l’altro un coltello. Entrambi gli occupanti di un’auto fermata in Gad dagli agenti della polizia di Stato sono finiti nei guai, seppur per motivi diversi. Quello in possesso degli stupefacenti è stato arrestato, mentre l’altro è stato denunciato per il possesso dell’arma. Il tutto è accaduto nella serata di domenica, durante un controllo nella zona della stazione. Gli agenti delle volanti hanno fermato per accertamenti una macchina con a bordo due persone, un italiano e uno straniero. Il conducente (l’italiano) è apparso immediatamente nervoso e agitato. Il passeggero (lo straniero) ha consegnato agli agenti un coltello con una lama lunga 20 centimetri. L’arma è stata subito sottoposto a sequestro e il soggetto denunciato.

Gli agenti hanno poi notato all’interno dell’abitacolo un cucchiaio e una pipa presumibilmente usati per il consumo di sostanza stupefacente. A quel punto hanno effettuato una perquisizione a casa del conducente, nel territorio di Bodeno. Il controllo ha portato al sequestro di 730 grammi di stupefacente, un ovulo di cocaina, una pasticca di ecstasy e un bilancino di precisione. Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari.