Droga e cosmetici rubati: raffica di denunce

Raffica di controlli dei carabinieri in occasione della Notte rosa. Il risultato è di tre denunce, un ritiro di patente e due segnalazioni per droga. In occasione degli eventi del fine settimana che hanno richiamato un notevole afflusso turistico ai lidi, i carabinieri della compagnia di Comacchio hanno predisposto un servizio di controllo del territorio, con pattugliamenti e verifiche su tutto l’arco serale e notturno.

Entrando nel dettaglio degli interventi, a Lido di Pomposa una turista 55enne è stata fermata e trovata con 15 grammi di hashish nascosti addosso e ulteriori 30 grammi occultati nella stanza da lei occupata in una struttura turistica della zona. Per la donna è scattata la denuncia per spaccio di stupefacenti.

In un controllo alla circolazione stradale a Comacchio, un 20enne della zona è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolico oltre il doppio del consentito. Il ragazzo è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata ritirata.

I controlli estesi anche alle aree commerciali dei lidi per prevenire i furti hanno consentito inoltre di denunciare per ricettazione una 38enne residente nel mesolano trovata in possesso di cosmetici del valore di alcune centinaia di euro, poco prima sottratti da un supermercato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Non sono mancati, infine, gli episodi legati al consumo di stupefacenti: due giovani poco più che ventenni sono stati fermati al Lido di Spina e trovati in possesso di alcuni grammi di hashish per uso personale: per entrambi è scattata la segnalazione amministrativa alla prefettura. I controlli straordinari dell’Arma proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.