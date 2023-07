Droga e false identità Arrestato un 28enne

Si aggirava nei pressi della chiesa del paese, con un atteggiamento guardingo che ha incuriosito una volante dei carabinieri in perlustrazione. Così ieri i militari di Ro Ferrarese (Riva del Po) hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano di 28 anni. Dal controllo è emerso che il 28enne aveva un ordine di carcerazione a carico, emesso dal tribunale di Firenze, poiché condannato per spaccio di stupefacenti.

Oltre a ciò si trovava in possesso, al momento del controllo, di documenti che risultavano essere stati rubati tempo prima a Bologna. Dopo ore di approfondimenti dovuti al fatto che il malvivente possedeva più identità fittizie, i carabinieri lo hanno arrestato e portato in carcere a Ferrara. Dovrà rispondere all’Autorità, oltre che per spaccio, anche per ricettazione e false generalità.

Jasmine Belabess