Droga e furti nei negozi, scattano due arresti

Due ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dai carabinieri della Compagnia di Comacchio. La prima nel pomeriggio, quando i militari di Porto Garibaldi hanno accompagnato in carcere un 36enne condannato per violazioni alla legge sugli stupefacenti (detenzione ai fini di spaccio). I fatti contestati risalgono al 2015: esperiti tutti i gradi di giudizio, per l’uomo è divenuta esecutiva la sentenza di condanna ed è stato portato alla Casa circondariale di Ferrara, dove dovrà scontare tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 8.800 euro. L’altra ordinanza d è stata eseguita nella serata dai carabinieri nei confronti di un 48enne. L’uomo, più volte arrestato dai militari di Comacchio per il furto di generi alimentari era stato posto ai domiciliari: una misura violata in due occasioni, pizzicato in entrambi i casi dai carabinieri che lo avevano rimesso ai domiciliari nella sua abitazione sulla costa. L’ennesima violazione lo ha riportato in carcere.