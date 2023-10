Droga e munizioni in casa. Condannato a due anni il giovane che tentò la fuga

FERRARA

Alla vista dei poliziotti e di quanto avevano scoperto nel suo appartamento, il giovane , un ventottenne di nazionalità tunisina, aveva cercato di fuggire, gettandosi dalla finestra dell’appartamento dove abita. Quasi un colpo di teatro, purtroppo inutile e, anzi, dannoso. Essendo infatti l’appartamento al secondo piano di un condominio, il giovane è caduto rovinosamente a terra, riportando la frattura di una gamba. Arresto inevitabile e, ieri, dopo più di un mese, gli è arrivato il conto della giustizia: due anni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di caricatore e munizioni. Era il venti settembre scorso quando i poliziotti della squadra mobile di Ferrara bussarono alla sua porta per un controllo. Considerando che il ragazzo all’epoca era sottoposto all’obbligo di dimora.

Una volta entrati nell’appartamento, gli uomini della Mobile scoprirono complessivamente quattro etti di droga: 350 grammi di hashish e una cinquantina di grammi di marijuana. Tutta la droga impacchettata per essere venduta. Non solo, in un’altra stanza della casa, i poliziotti scoprirono un caricatore per pistola e una cinquantina di munizioni, ben nascoste. Proprio quella scoperta gettò nel panico il ventottenne che vistosi perso, corse verso la finestra, l’aprì e si gettò di sotto. Un volo di sei metri circa che gli costò appunto la frattura della gamba. E il trasferimento immediato all’ospedale Sant’Anna di Cona, che non gli risparmiò, pero, l’arresto poi trasformato poi in detenzione domiciliare.

Arresto convalidato pochi giorni dopo, mentre ieri il giovane straniero – assistito dall’avvocato Gian Luigi Pieraccini – è stato giudicato con rito direttissimo. Dopo avere ascoltato alcuni testimoni, il giudice l0 ha condannato a due anni di reclusione. "Valuteremo le motivazioni – ha commentato l’avvocato Pieraccini – e decideremo se proporre appello".

Mentre il giovane resta per il momento in regime di arresti domiciliari. Le indagini sono state coordinate dal pm Ciro Alberto Savino.

Cristina Rufini