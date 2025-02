Droga e soldi al parco. Nei guai un adolescente

Quel loro parlare fitto fitto in un angolo del parco Pareschi aveva subito allertato il fiuto investigativo dei carabinieri. Nonostante la giovane età, il sospetto è che stessero trattando qualcosa di illecito. A rendere ancora più credibile l’ipotesi, la zona in cui il gruppetto di ragazzini si trovava, già più volte segnalata sia per giri di droga che per liti tra giovani, in particolare intorno alle ore di ingresso e di uscita dalla scuola. E quell’intuizione aveva un fondamento. Per trovarne conferma, è bastato un semplice controllo.

Ma procediamo con ordine. È il pomeriggio di venerdì. Una pattuglia del Radiomobile sta svolgendo un servizio di controllo nei luoghi più delicati della città. Il parco Pareschi, per le ragioni accennate poco sopra, rientra tra queste. I militari notano un gruppetto dei ragazzi parlottare. Alla vista della pattuglia, uno di essi nasconde velocemente qualcosa nei pantaloni. La mossa non sfugge agli occhi dei militari, che decidono quindi di approfondire. Il ragazzino – identificato poi come un minorenne – viene bloccato e perquisito. Dai pantaloni nei quali poco prima aveva infilato qualcosa, spuntano undici grammi di hashish e 360 euro in contanti. Abbastanza per sospettare che stesse smerciando ‘fumo’ ai coetanei. Sostanza stupefacente e soldi vengono quindi posti sotto sequestro. Per il ragazzino scatta una denuncia alla procura dei minori per spaccio di stupefacenti.

re. fe.