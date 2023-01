Droga e un ricercato: scattano due arresti

Un ricercato con una condanna di quattro anni e nove mesi arrestato e un giovane di origini magrebine finito in manette per possesso di 80 grammi di hashish. Sono alcune delle operazioni andate a buon fine da parte dei carabinieri a seguito dei controlli straordinari nei territori di

Argenta, Migliarino e Masi Torello. I militari della compagnia dei carabinieri di Portomaggiore e del nucleo ispettorato del lavoro (n.i.l.) di Ferrara hanno dato corso ad un servizio straordinario, finalizzato al contrasto delle violazioni del codice della strada, dei reati predatori - come rapine e furti in abitazione - e dello spaccio di stupefacenti, nonché alla verifica del rispetto delle norme sul lavoro. In particolare, mentre il personale del Nil di Ferrara ispezionava un’azienda operante nel settore alimentare e ne ha verificato la regolarità circa le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di assunzioni. I militari della compagnia di Portomaggiore, perlustrando a tappeto i tre comuni, hanno eseguito controlli a carico di 40 persone e 12 veicoli, all’esito dei quali elevavano 2 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e denunciavano all’autorità giudiziaria un cittadino pakistano perché irregolarmente presente sul territorio nazionale. Nel corso del medesimo servizio, i militari della Compagnia di Portomaggiore hanno anche operato due arresti. Il primo è stato eseguito a carico di un cittadino italiano, condannato a 4 anni e 9 mesi di reclusione per due rapine commesse nel 2020, rintracciato a Migliarino e accompagnato nel carcere di Ferrara. Il secondo arresto è stato eseguito nel centro di Argenta, dove un giovane di origini magrebine è stato sorpreso in possesso di ben 80 grammi di stupefacente del tipo hashish e di un bilancino di precisione, necessario a suddividere la droga in dosi, il tutto sottoposto a sequestro dai militari. Nella mattina del 28 gennaio, il ragazzo è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Ferrara, che ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a 6 mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, pena sospesa.