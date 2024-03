Droga in casa, arrestato 22enne

Al momento che ha visto la pattuglia dei carabinieri, in via Valle Lepri, ha fermato la sua Peugeot grigia e ha fatto inversione di marcia. A quel punto i militari dell’Arma accortosi di quanto accaduto, lo hanno inseguito e sono riusciti a fermare poco dopo. Alla guida, senza però avere patente perché mai conseguirà. Una volta fermato, il giovane, 22 anni di Lagosanto, si è mostrato agitato e i militari dell’Arma lo hanno perseguito. Perquisizione che si è estesa anche all’abitazione, dove i carabinieri hanno poi scoperto la sostanza stupefacente. Un etto circa di droga, tra hashish e marijuana, nascosta in alcuni barattoli. Inoltre, nell’appartamento aveva anche la strumentazione necessaria per prepara le dosi. A quel punto è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio, peraltro avendo già precedenti specifiche segnalazioni. E la denuncia per guida senza patente. Su disposizione del pm di turno Ciro Alberto Savino, il giovane è stato trattenuto in regime di arresti domiciliari. Ieri mattina, assistito dagli avvocati Samule Bellotti e Giacomo Forlani, il ventiduenne è comparso davanti al giudice Carlotta Franceschetti che ha convalidato l’arresto, ma non ha concesso alcuna misura cautelare. L’avvocato Forlani, presente in aula, ha chiesto i termini a difesa e il giudice ha fissato l’udienza per discutere la vicenda nel merito all’8 giugno prossimo.