Droga in casa e in auto, in manette. Il sospetto: arrivata dalla Francia

Tra casa e macchina, aveva un po’ di tutto. Dalla cocaina all’hashish, passando per la marijuana e il materiale per preparare le dosi. E parte di quella droga – è il sospetto degli inquirenti – potrebbe essergli arrivata per posta dalla Francia. O almeno questo è quanto si ipotizza alla luce di quanto trovato durante le perquisizioni a seguito dell’arresto di un argentano, avvenuto in provincia di Ravenna. A finire nella rete dei carabinieri è stato un 46enne residente a Longastrino. I militari di Mezzano (Ravenna) lo hanno fermato durante un normale controllo stradale.

Il tutto è accaduto nel pomeriggio di martedì. Durante un posto di controllo, i carabinieri hanno intimato l’alt a un’auto in transito sulla Statale. Già all’apertura del finestrino da parte del conducente, gli uomini dell’Arma hanno avvertito un inconfondibile odore di stupefacente. Un elemento che, unito anche al palese nervosismo manifestato dall’uomo, li ha spinti a eseguire un controllo un po’ più approfondito. E l’intuizione è stata ‘premiata’ dal risultato. Nel corso della perquisizione è stata infatti subito rinvenuta della marijuana. Le successive attività d’indagine si sono spostate nell’abitazione di Longastrino in cui vive il 46enne. Qui, i carabinieri hanno trovato il resto. Nel complesso hanno rinvenuto 48 grammi di cocaina, 42 grammi di hashish e 25 di marijuana (per un totale di poco meno di 120 grammi). Oltre alla sostanza, a casa dell’uomo sono spuntati un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi. Per lui è scattato l’arresto per spaccio, mentre la droga è stata sequestrata.

Durante i controlli, è poi spuntata una busta, verosimilmente proveniente dalla Francia, nella quale erano presenti tracce di sostanza stupefacente. Abbastanza per far maturare i sospetti che parte della droga provenisse da Oltralpe. Un aspetto che però è ovviamente tutto da verificare. Così come, oltre alla provenienza, è da ricostruire la destinazione dello stupefacente. Al termine dell’udienza di convalida, celebrata ieri, il 46enne ha patteggiato un anno e otto mesi (con la sospensione condizionale della pena).

