Droga in casa finisce in manette

Un’importante attività antidroga è stata effettuata, giovedì sera, dai carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi nella frazione comacchiese di San Giuseppe. A finire nei guai è stato un ragazzo più che ventenne che, controllato nei pressi della propria abitazione, è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish. I militari hanno poi perquisito la casa del giovane, trovando altri 133 grammi di hashish in panetti e vari frammenti, una dose di cocaina, il materiale per il confezionamento e la pesatura degli stupefacenti, oltre a 620 euro.