Droga in macchina e nell’abitazione. Carabinieri aggrediti, due arresti

Vengono fermati per un normale controllo, ma il loro nervosismo li tradisce. Per nascondere la droga che avevano in auto e a casa, aggrediscono i carabinieri, ma il loro tentativo finisce nel vuoto. La serata dei due protagonisti della vicenda si conclude dunque con un doppio arresto. Nella rete sono finiti due uomini del posto, un 24enne incensurato e un 50enne già noto alle forze dell’ordine, rispettivamente per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Un passo indietro. È stata una serata movimentata quella di sabato sulle strade del Copparese. Durante le consuete attività di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Copparo hanno intimato l’alt a una vettura condotta dal 24enne che si trovava in compagnia dell’altro soggetto. Da subito il conducente ha manifestato un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari, inizialmente alzando il tono della voce e minacciando verbalmente per poi passare alle vie di fatto con calci e spintoni. Il tutto allo scopo di sottrarsi al controllo. Insospettiti da una reazione così spropositata, i militari hanno deciso di perquisire entrambi gli indagati. E i sospetti si sono subito rilevati fondati. Il più giovane, infatti, nascondeva negli abiti una modica quantità di cocaina. L’approfondimento è poi proseguito nelle abitazioni. A casa del cinquantenne sono stati trovati 360 grammi di marijuana, altri 50 di hashish, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per preparare dosi destinate allo spaccio. Gli arrestati, come disposto dal pubblico ministero di turno, sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida in tribunale. Il 24enne è stato anche segnalato alla prefettura per uso personale di droga con conseguente ritiro della patente di guida.

Sulla strada. Continuano i controlli da parte delle pattuglie dell’Arma su tutto il territorio. Le attività sono state ulteriormente potenziate durante il periodo festivo, al fine di garantire la tranquillità dei cittadini e di contrastare furti e altri crimini che ‘tradizionalmente’ si verificano in questi periodi. Massima attenzione anche alla circolazione stradale, per evitare comportamenti scorretti al volante.

