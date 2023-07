Droga in palestra, indagini chiuse Il titolare interrogato in Procura

Ha parlato per circa un’ora davanti al pubblico ministero Barbara Cavallo il 53enne titolare di una palestra di Bosco Mesola arrestato nei mesi scorsi quando nella sua attività vennero trovati stupefacenti e farmaci dopanti. L’inchiesta suo carico è arrivata di recente a un punto di svolta, con la conclusione delle indagini preliminari. Le accuse formalizzate al termine dell’attività investigativa sono però meno gravose rispetto a quanto ipotizzato all’inizio.

È caduta infatti la contestazione di spaccio di anabolizzanti, ‘ridotta’ a detenzione per uso personale. Resta invece in piedi quella di spaccio di stupefacenti relativa alla cocaina e all’hashish trovati all’interno della struttura nascosti in un controsoffitto. Ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, l’uomo (difeso dall’avvocato Denis Lovison) ha chiesto di essere ascoltato dal pubblico ministero. L’interrogatorio si è svolto venerdì mattina in procura.

"Con l’interrogatorio abbiamo spiegato il nostro punto di vista e la condotta del mio assistito – ha dichiarato l’avvocato Lovison –. Ha risposto in maniera sintetica ma chiara alle domande che gli sono state poste. Abbiamo spiegato alcuni aspetti e fornito altri spunti sulla base di quanto emerso dalle indagini. Ora chiederemo una modifica della misura cautelare in modo che possa finalmente tornare a lavorare".

Attualmente il 53enne è agli arresti domiciliari. Fu arrestato a dicembre quando i carabinieri di Comacchio e i colleghi del Nas trovarono all’interno della sua palestra un controsoffitto pieno di cocaina, hashish e sostanze dopanti. Oltre all’arresto del titolare della palestra, a seguito di ulteriori indagini i militari denunciarono anche un fisioterapista residente nel Comacchiese.

Parallela all’inchiesta per la droga in palestra si sta muovendo anche un’altra indagine, quella per la morte di Elia Ricci, un pescatore 26enne di Goro stroncato all’improvviso da un malore dopo una serata trascorsa con gli amici. Essendo culturista e cliente della palestra di Bosco Mesola, gli inquirenti stanno cercando di appurare se possa esserci un legame tra le sostanze sequestrate nella struttura sportiva e il decesso del giovane pescatore.

f. m.