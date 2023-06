Droga in Porta Catena Tre pusher alla sbarra, chiesta la condanna "Sei anni e mezzo"

Sei anni e mezzo di reclusione per aver smerciato cocaina, eroina e hashish nel giardinetto di via Porta Catena. Sono severe le richieste di condanna formulate dalla procura per i tre nigeriani finiti alla sbarra con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il processo – arrivato ieri mattina alla fase della discussione – punta la lente sulle nuove piazze di spaccio del Gad, quelle in cui si è spostata l’attività illecita dopo la bonifica delle aree ‘storiche’, come i giardini del Grattacielo e le piazzette Toti e Castellina. In particolare, gli inquirenti si sono concentrati sul parchetto di fronte a piazzale dei Giochi, diventato epicentro del traffico di droga dopo le grandi operazioni di polizia (‘Wall Street’ prima, ‘Signal’ poi) che hanno messo sotto scacco le gang che spadroneggiavano nel quartiere. Nel settembre del 2022, la polizia arrestò cinque persone, tutti giovani nigeriani accusati di smerciare stupefacenti in quell’angolo di città. L’inchiesta (condotta attraverso osservazioni, testimonianze e analisi di tabulati telefonici) era però molto più ampia, e comprendeva anche una quindicina di indagati.

Dei cinque arrestati, tre sono finiti a processo con l’accusa di aver venduto stupefacenti a una clientela piuttosto costante e ‘fidelizzata’, la quale avrebbe in più occasioni acquistato da loro cocaina, eroina, marijuana o hashish. I fatti contestati si sarebbero consumati nell’arco di pochi mesi, tra la fine del 2021 e il febbraio del 2022. Gli investigatori della squadra mobile hanno ricostruito numerose cessioni di droga e il modus operandi dei pusher. Come anticipato, vendevano principalmente a clienti abituali, che si recavano in un luogo prestabilito dopo aver preso un appuntamento al telefono. Uno scenario emerso anche nel corso del processo, quando davanti al giudice Carlotta Franceschetti sono stati ascoltati numerosi assuntori. I clienti (alcuni anche da fuori provincia) hanno raccontato le modalità con cui avveniva la compravendita. Appuntamenti telefonici con spacciatori spesso chiamati con nomignoli di fantasia e ‘galoppini’ che, in certi casi, si occupavano di consegnare la merce.

Conclusa la fase istruttoria, ha preso la parola il sostituto procuratore Ombretta Volta. Al termine della requisitoria, il pubblico ministero ha chiesto la condanna a sei anni e sei mesi (più multa) per ciascuno dei tre imputati. Il caso tornerà in aula il 20 giugno per le ultime battute e, probabilmente, per la sentenza.

Quello per lo spaccio in Porta Catena è l’ultimo filone giudiziario in ordine di tempo che vede finire sotto la lente degli inquirenti il mercato della droga in zona Gad. Le severe richieste di condanna del pm Volta arrivano a 48 ore da una sentenza storica, quella che ha riconosciuto l’esistenza di un’associazione mafiosa nigeriana dedita allo spaccio nel quartiere della stazione. Si aggiunge così un ulteriore tassello al mosaico della lotta alla criminalità nel quartiere Giardino, a testimonianza dell’attenzione costante che procura e forze di polizia dedicano a un’area per troppo tempo intrappolata nella morsa del degrado e dell’insicurezza.

Federico Malavasi