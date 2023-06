Droga in zona Porta Catena Eroina e cocaina ai ’fedelissimi’ Due condanne e un’assoluzione

di Cristina Rufini

Sono trascorsi tredici giorni dalle diciassette condanne sentenziate dal Tribunale di Ferrara nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti con il metodo mafioso, che ieri lo stesso Tribunale ha condannato altri tre cittadini nigeriani per spaccio di sostanze stupefacenti. Il filo sottile che lega queste due sentenze risiede nel fatto che dopo l’eliminazione dello spaccio di droga in zona Gad, da cui è scaturito il maxiprocesso alla mafia nigeriana, terminato il 7 giugno scorso, altri nigeriani avrebbero organizzato un’altra piazza di spaccio distante qualche centinaio di metri da quelle storiche in Gad e nelle piazzette Toti e Castellina. Precisamente nei giardinetti di via Porta Catena. Tre gli imputati che ieri sono stati giudicati con rito ordinario dal giudice Carlotta Franceschetti: due sono stati condannati e uno assolto. Joe Sebastine a un anno e 8 mesi di reclusione e al pagamento di 6.800 euro, perché ritenuto responsabile di due degli episodi contestati, assolto dagli altri. Truth Ukatue è stato condannato a 3 anni, due mesi e al pagamento di 11.500 euro, per quattro degli episodi di spaccio che gli erano stati contestati, assolto dagli altri. Assolto da tutte le accuse Iyayi Aslem. La pm Ombretta Volta aveva chiesto per tutti sei anni e mezzo. Il giudice ha poi letto la sentenza di condanna di un quarto connazionale, Godstand Idemudia, che è stato giudicato precedentemente con rito abbreviato. Condanna a 1 anno un mese e dieci giorni di reclusione e al pagamento di 3.800 euro. Il giudice Franceschetti si è presa quarantacinque giorni per le motivazioni.

Le indagini. Il processo che si è chiuso ieri era nato dall’operazione compiuta dalla squadra mobile a settembre dello scorso anno. La polizia arrestò cinque persone, tutti giovani nigeriani accusati di vendere stupefacenti in quella fetta di città. L’inchiesta in realtà era molto più ampia, e comprendeva anche una quindicina di altri indagati. Dei cinque arrestati, tre appunto sono finiti a processo con l’accusa di aver venduto droga – cocaina, eroina e hashish - a una clientela ‘fidelizzata’ nell’arco di pochi mesi, tra la fine del 2021 e febbraio del 2022. Numerose le cessioni di droga e il modus operandi dei pusher ricostruiti dagli uomini della Mobile, coordinati dal pubblico ministero Ombretta Volta. Appuntamenti telefonici con spacciatori spesso chiamati con nomignoli di fantasia e ‘galoppini’ che, in certi casi, si occupavano di consegnare la merce. Lo spaccio in Porta Catena, dicevamo, è l’ultimo filone giudiziario sul mercato della droga in zona Gad: un ulteriore tassello al mosaico della lotta alla criminalità nel quartiere Giardino, a testimonianza dell’attenzione costante che procura e forze di polizia dedicano a un’area per troppo tempo intrappolata nella ragnatela dello spaccio di droga. Attenzione che ha già portato a due processi seguiti alle operazioni Wall Street e Signal.