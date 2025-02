Droga nascosta nel cambio dell’auto e armi nel porta oggetti: denunciato

Ad Aguscello un giovane finisce nei guai perché nella sua auto i carabinieri scoprono 2,6 grammi di hashish, un manganello telescopico di metallo e un paio di “nunchaku” in legno. È accaduto a seguito di un servizio di controllo di una pattuglia dei militari della stazione di Baura. Tutto il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro ed il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ferrara per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e segnalato amministrativamente alla Prefettura per la detenzione dello stupefacente ad uso personale. L’hashish era stato nascosto vicino al cambio dell’auto, mentre le armi sono state trovate all’interno di un cassetto porta oggetti.