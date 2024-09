Droga nascosta nel marsupio. Aveva due etti di cocaina. Giovane arrestato in via Nuova

FERRARA

Il suo atteggiamento nervoso – non senza una ragione – ha insospettito i carabinieri che l’hanno fermato in via Nuova, nel corso di uno dei numerosi controlli del territorio. É accaduto nella tarda serata di domenica, quando i militari dell’Arma della Stazione di Pontelagoscuro impegnati in un servizio predisposto a tal fine dal Comando Compagnia di Ferrara, hanno fermato l’extracomunitario, poi risultato

cittadino nigeriano, poiché alla loro vista ha iniziato ad assumere un atteggiamento ambiguo, quasi come se volesse tentare di andarsene.

Da qui la decisione di intervenire e la scoperta che i sospetti sono stati pienamente confermati in quanto l’uomo, sottoposto immediatamente ad un’accurata perquisizione, è stato trovato in possesso di 22 ovuli, confezionati con cellophane, contenenti sostanza stupefacente che è poi risultata essere cocaina per un peso complessivo di 244 grammi, nascosti all’interno di un marsupio che il giovane custodiva gelosamente. A quel punto i carabinieri hanno deciso di accompagnarlo in caserma per ulteriori accertamenti sulla sua identità e su eventuali precedenti di polizia. All’esito delle verifiche sull’identità è stato poi dichiarato in arresto e trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma in attesa del giudizio con rito direttissimo che si è tenuto ieri mattina avanti al Tribunale di Ferrara.

L’accusa nei suoi confronti è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine dell’udienza, il giudice estense, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la scarcerazione dell’uomo. Il magistrato ha però disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel Comune di Ferrara e permanenza domiciliare notturna, rinviando il processo a data da destinarsi per richiesta dei termini a difesa. In quella data sarà discussa la detenzione nel merito. Non si fermano i controlli del territorio da parte dei carabinieri, anche in materia di lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Altri servizi saranno disposti nei prossimi giorni.

re.fe.