Droga nascosta nel sottomura Sequestro dopo il blitz coi cani

Anche in questi giorni sono proseguiti senza sosta i controlli contro spaccio e degrado da parte della polizia locale. L’attività ha permesso di rinvenire 350 grammi di sostanza stupefacente pronta ad essere immessa nel mercato della droga, per un valore stimato di oltre tremila euro. Il ritrovamento è stato effettuato dall’unità cinofila, durante un giro di prevenzione nel sottomura di via Caldirolo. Gli agenti, con l’aiuto dei cani antidroga Aaron e Chloe, hanno scovato tre sacchetti di plastica nascosti fra le siepi del percorso ciclopedonale: all’interno di questi c’erano oltre tre etti e mezzo di marijuana, già confezionata e pronta per lo spaccio. Il fiuto del cane Foras, invece, ha consentito agli agenti di fermare un 22enne con 8 grammi di hashish. Il fatto è avvenuto nel piazzale della stazione e il ragazzo è stato denunciato per spaccio. Nelle ultime settimane si sono inoltre intensificati i controlli nella zona sud della città, dove aumentano le segnalazioni dei residenti. In via De Sanctis, infatti, gli agenti hanno sorpreso un 49enne in possesso di mezzo grammo di cocaina. Nella stessa area un 33enne è stato denunciato per aver acquistato per conto di un amico cinque ovuli di eroina. Nel corso della settimana gli agenti in borghese hanno sanzionato con 150 euro una donna che è stata vista abbandonare fuori dai cassonetti due sacchi di spazzatura. In via Contrada della Rosa, infine, è stato multato un parcheggiatore abusivo.