Droga nascosta sugli alberi in zona Gad

Nuovo colpo allo spaccio da parte della polizia locale. Nella giornata di martedì l’unità cinofila e il nucleo anti degrado hanno rinvenuto e sequestrato 24 ovuli di eroina, 6 di cocaina e una busta con 53 grammi di marijuana. La droga, confezionata e già pronta a essere venduta, era nascosta su un albero nell’area verde di via Mura di Porta Po. Gli agenti, grazie anche al prezioso fiuto del cane Aaron, sono riusciti a rintracciare e sequestrare le sostanze che sul mercato avrebbero fruttato più di mille euro di incasso. Lunedì, invece, l’unità cinofila – nel corso del controllo delle mura sovrastanti via dei Baluardi – ha rinvenuto e sequestrato più di mezzo etto di hashish. Sempre lunedì, il personale del nucleo anti degrado, durante un servizio in borghese mirato al controllo dei parchi e delle mura cittadine, in Giordano Bruno hanno identificato e denunciato un giovane di origini nigeriane residente in provincia. Da un controllo è emerso infatti che la persona fermata era gravata da un Daspo urbano che gli impediva di frequentare proprio tale area. Dagli accertamenti è emerso poi che fosse già stato denunciato sempre per la stessa violazione altre due volte nei mesi precedenti. In una di queste occasioni, alla vista degli agenti si era dato alla fuga, mentre nel corso dell’ultimo controllo ha minacciato e oltraggiato i pubblici ufficiali. Minacce che gli sono costate un’altra denuncia. È stato infine denunciato per immigrazione clandestina un cittadino originario del Pakistan che, controllato dai verificatori della Tper, stava viaggiando senza biglietto su un autobus.