Droga nel bungalow, arrestato giovane aiuto-cuoco

Quell’etto scarso di ‘fumo’ nascosto nel bungalow è costato caro a un giovane aiuto cuoco che stava facendo ‘la stagione’ in un campeggio del Lido di Spina. Quanto i carabinieri lo hanno scoperto, per lui è scattato l’arresto. Il sospetto era infatti che quella droga fosse destinata a essere spacciata, forse un modo alternativo per arrotondare lo stipendio che avrebbe guadagnato per il servizio nella struttura ricettiva. L’accusa nei suoi confronti è spaccio di stupefacenti. Dopo l’arresto, il ragazzo – un 27enne italiano – è stato immediatamente rimesso in libertà.

Il tutto è accaduto l’altro giorno. I carabinieri della compagnia di Comacchio hanno effettuato un controllo nella casetta in uso al giovane durante il periodo in cui presta servizio nel campeggio. All’interno hanno trovato circa novanta grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. Abbastanza per sospettare che quella droga non fosse per uso personale ma destinata ad essere spacciata. Per questo sono scattate prima le manette e poi l’immediata liberazione. A giorni verrà fissata davanti al giudice l’udienza di convalida dell’arresto.

re. fe.