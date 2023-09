Droga nel cibo per cani. Ventenne condannata

COMACCHIO

Due panetti di hashish ancora da suddividere, quattromila euro in contanti e l’occorrente per suddividere le dosi. E’ quanto i carabinieri della stazione di Lagosanto hanno scoperto nella disponibilità di una ragazza. Lei è stata fermata dai militari nella serata di lunedì scorso. Alla fine dei controlli l’hanno arrestata in flagranza di reato. Si tratta di una ventenne trovata in possesso di oltre due etti di hashish, quattromila e tutto l’occorrente per il confezionamento della droga. La ragazza è stata notata da una pattuglia a bordo della sua auto in una zona appartata del parcheggio dell’ufficio postale di Lagosanto. I militari, insospettiti dal suo atteggiamento un po’ troppo nervoso della ragazza, hanno quindi deciso di procedere ad un controllo più approfondito. Nel bagagliaio dell’auto, occultato in una scatola di cibo per cani, veniva rinvenuto un primo panetto di hashish.

A questo punto è stato deciso di andare oltre: la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dove la giovane risiede e, in un mobile della cucina, venivano rinvenuti un secondo panetto di hashish ed un bilancio di precisione mentre nella camera da letto il denaro, il tutto sottoposto a sequestro.

La ventenne è stata quindi tratta in arresto e sottoposta agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura di Ferrara e, nella mattinata di ieri, dopo la convalida dell’arresto, si è svolto il processo per direttissima davanti al Tribunale estense che si è concluso con la condanna della ventenne a undici mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio. Il giudice poi ha disposto la sospensione della pena.

v.f.