Droga nel garage, scoperti due chili di hashish

CENTO

Sul ritrovamento di due chili di hashish la procura di Ferrara ha aperto un’inchiesta per fare luce. La scoperta sarebbe avvenuta nelle prime ore di ieri mattina da parte dei carabinieri. L’enorme quantità di sostanza stupefacente sarebbe stata scoperta in un garage del capoluogo. Queste le poche certezze su un episodio che deve ancora essere delineato nei suoi contorni più precisi.

Sembrerebbe che la droga si trovasse nel garage che è pertinenza di un appartamento in affitto. Ma non sarebbe ancora ancora chiaro se l’affittuario dell’appartamento è lo stesso che aveva in uso anche il garage. Dagli investigatori nessuna notizia in merito. Ma sembra proprio che ci siano indagini in corso per accertare la provenienza della sostanza stupefacente, da quanto tempo si trovasse in quel locale e, aspetto certamente più importante, chi ce l’ha portata.

Sull’episodio stanno lavorando i militari dell’Arma, ma nessuna notizia trapela dal quel versante né su come si è arrivati a scoprire la sostanza stupefacente, né sugli eventuali sviluppi dopo il ritrovamento. Bisogna attendere gli ulteriori approfondimenti dei carabinieri.