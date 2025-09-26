Droga prima della scuola: "Aiutiamo i nostri giovani, ritorniamo alla comunità"

"Il dibattito apertosi a partire dall’allarme lanciato da don Stefano Zanella ci ha interpellati, innanzitutto come genitori e, quindi, come adulti". Il grido d’allarme del parroco dell’Immacolata concezione riguardante i giovani che bevono alcolici e fumano spinelli prima di entrare a scuola ha suscitato dibattito. Un tema soprattutto educativo, che riguarda tutti, dalle famiglie agli educatori. E sul quale sono intervenuti i genitori dell’associazione Martin.

"Com’è chiaro a chi ne fa esperienza – si legge in una lettara firmata da Silvia Erculeo dell’associazione Genitori Luigi e Zelia Martin –, l’educazione non è propriamente un’emergenza, ovvero un’urgenza che sorge inaspettata, ma un rapporto connaturato all’esigenza relazionale che contraddistingue l’essere umano, un rapporto quindi che si distende nel tempo e richiede la fedeltà di un serio lavoro. Educare i nostri ragazzi sollecita la storia personale di ciascuno".

Anche l’adulto, prosegue la lettera, "è a sua volta figlio, viene ‘generato’, dalla propria famiglia di origine innanzitutto e poi da tutte le relazioni che costruisce nella sua vita. Che esperienza facciamo noi adulti di un significato e quindi di un orizzonte, di uno scopo, della vita? Cosa ci è stato comunicato come senso profondo da donare, con letizia, ai nostri figli, ai nostri alunni, ai ragazzi che ci vengono affidati nelle realtà educative del nostro territorio? Crediamo che aiutare i nostri giovani sia possibile solo ripartendo da luoghi di reale condivisione delle questioni, piccole e grandi, della vita, riprendendo quindi il senso di appartenenza a comunità".

Ma non è tutto. La missiva prosegue offrendo nuovi spunti di riflessione. "Sperimentiamo che questo tipo di appartenenza può sostenere e animare i nostri tentativi educativi – aggiunge l’associazione genitori –, come suggeriva quel proverbio africano che diceva ‘Per educare un bambino ci vuole un villaggio’. A questi ‘villaggi’ (associazioni, fondazioni, centri culturali, istituzioni scolastiche e cittadine, gruppi parrocchiali), in cui ciascun adulto si prende cura dei figli di tutti, intendiamo partecipare innanzitutto per compiere un cammino pienamente umano, per guardare i ragazzi nella loro interezza, per scorgervi anche quella misteriosa libertà, segno che sono altro da noi, per cui possono anche arrivare a negare e osteggiare tutto quello che di buono e vero abbiamo consegnato loro, scegliendo purtroppo anche altre strade. Ci hanno colpito i contenuti messi in campo su questo tema dai diversi interlocutori sul vostro giornale. Vorremmo aggiungere alle parole anche un tentativo di prima risposta, concepito insieme a chi ne sente una responsabilità. Proponiamo per questo un incontro pubblico di confronto lunedì 29 settembre alle 18.30 all’auditorium Luigi Negri in piazzetta Giovanni da Tossignano, 2". Per informazioni e conferma della propria presenza è possibile scrivere all’indirizzo email: assgenmartin@email.it.