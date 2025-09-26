I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente treno PinarellaGranchio bluPrevisioni meteo weekendOlio 2025Elezioni MarcheBallando con le stelle
Acquista il giornale
CronacaDroga prima della scuola: "Aiutiamo i nostri giovani, ritorniamo alla comunità"
26 set 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Droga prima della scuola: "Aiutiamo i nostri giovani, ritorniamo alla comunità"

Droga prima della scuola: "Aiutiamo i nostri giovani, ritorniamo alla comunità"

Dopo l’allarme di don Zanella, nel dibattito interviene l’associazione Martin "L’educazione è un rapporto connaturato all’uomo, lunedì un incontro pubblico".

Don Stefano Zanella ha lanciato l’allarme su alcuni comportamenti dei giovani

Don Stefano Zanella ha lanciato l’allarme su alcuni comportamenti dei giovani

Per approfondire:

"Il dibattito apertosi a partire dall’allarme lanciato da don Stefano Zanella ci ha interpellati, innanzitutto come genitori e, quindi, come adulti". Il grido d’allarme del parroco dell’Immacolata concezione riguardante i giovani che bevono alcolici e fumano spinelli prima di entrare a scuola ha suscitato dibattito. Un tema soprattutto educativo, che riguarda tutti, dalle famiglie agli educatori. E sul quale sono intervenuti i genitori dell’associazione Martin.

"Com’è chiaro a chi ne fa esperienza – si legge in una lettara firmata da Silvia Erculeo dell’associazione Genitori Luigi e Zelia Martin –, l’educazione non è propriamente un’emergenza, ovvero un’urgenza che sorge inaspettata, ma un rapporto connaturato all’esigenza relazionale che contraddistingue l’essere umano, un rapporto quindi che si distende nel tempo e richiede la fedeltà di un serio lavoro. Educare i nostri ragazzi sollecita la storia personale di ciascuno".

Anche l’adulto, prosegue la lettera, "è a sua volta figlio, viene ‘generato’, dalla propria famiglia di origine innanzitutto e poi da tutte le relazioni che costruisce nella sua vita. Che esperienza facciamo noi adulti di un significato e quindi di un orizzonte, di uno scopo, della vita? Cosa ci è stato comunicato come senso profondo da donare, con letizia, ai nostri figli, ai nostri alunni, ai ragazzi che ci vengono affidati nelle realtà educative del nostro territorio? Crediamo che aiutare i nostri giovani sia possibile solo ripartendo da luoghi di reale condivisione delle questioni, piccole e grandi, della vita, riprendendo quindi il senso di appartenenza a comunità".

Ma non è tutto. La missiva prosegue offrendo nuovi spunti di riflessione. "Sperimentiamo che questo tipo di appartenenza può sostenere e animare i nostri tentativi educativi – aggiunge l’associazione genitori –, come suggeriva quel proverbio africano che diceva ‘Per educare un bambino ci vuole un villaggio’. A questi ‘villaggi’ (associazioni, fondazioni, centri culturali, istituzioni scolastiche e cittadine, gruppi parrocchiali), in cui ciascun adulto si prende cura dei figli di tutti, intendiamo partecipare innanzitutto per compiere un cammino pienamente umano, per guardare i ragazzi nella loro interezza, per scorgervi anche quella misteriosa libertà, segno che sono altro da noi, per cui possono anche arrivare a negare e osteggiare tutto quello che di buono e vero abbiamo consegnato loro, scegliendo purtroppo anche altre strade. Ci hanno colpito i contenuti messi in campo su questo tema dai diversi interlocutori sul vostro giornale. Vorremmo aggiungere alle parole anche un tentativo di prima risposta, concepito insieme a chi ne sente una responsabilità. Proponiamo per questo un incontro pubblico di confronto lunedì 29 settembre alle 18.30 all’auditorium Luigi Negri in piazzetta Giovanni da Tossignano, 2". Per informazioni e conferma della propria presenza è possibile scrivere all’indirizzo email: assgenmartin@email.it.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata