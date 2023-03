Droga, rapine e raid col machete Chiusa l’inchiesta, diciotto indagati

Detenzione di droga e piccolo spaccio, ma anche rapine violente commesse a colpi di bottiglia, coltello e machete. Fotogrammi dell’ultima inchiesta che mette nel mirino la galassia di attività illecite gestite dai nigeriani in zona Gad. I fatti finiti sotto la lente della procura vanno indietro di qualche anno, anche se l’avviso di conclusione delle indagini risale a poche settimane fa. Le contestazioni parlano di episodi avvenuti nella primavera-estate del 2019, cioè pochi mesi prima rispetto alle operazioni ‘Wall Street’ e ‘Signal’, i grandi blitz che hanno messo sotto scacco a suon di arresti il mercato degli stupefacenti in zona stazione.

Quest’ultimo fascicolo, coordinato dal pubblico ministero Isabella Cavallari, conta diciotto indagati, tutti di nazionalità nigeriana. I reati contestati a vario titolo sono detenzione, spaccio di stupefacenti, rapina e lesioni. Gli episodi sono numerosissimi, più di duecento nell’arco di una manciata di mesi.

Tra i nomi degli indagati spiccano anche alcuni soggetti balzati in passato agli onori delle cronache relative alla criminalità della zona Gad. Tra questi, Shaka Abubakar, detto ‘Chako’, imputato anche nel processo Signal in quanto ritenuto esponente del clan degli Arobaga Vikings. Secondo le accuse di quest’ultimo fascicolo, avrebbe venduto cocaina a un connazionale che poi l’avrebbe a sua volta spacciata. Un altro nome ‘ingombrante’ è quello di Stephen Oboh, noto come esponente di spicco della banda degli Eiye nonché come vittima del tentato omicidio a colpi di machete di via Olimpia Morata. Un raid sanguinario commesso il 30 luglio del 2018 da un commando di Vikings al culmine di una faida tra i due gruppi. A Oboh, oltre ad alcuni episodi di detenzione e spaccio, vengono contestati anche due fatti violenti commessi in concorso con il fratello Isaac e altri connazionali. Il primo (quattro presunti aggressori accusati di rapina e lesioni) risale al 28 agosto del 2019 e riguarda un agguato a colpi di machete, cocci di bottiglia, calci e pugni ai danni di Felix Tuesday (un nigeriano estraneo a questa inchiesta ma imputato nel processo che vede alla sbarra i Vikings). Il tutto per rubargli 70 euro e quattro cellulari.

Sempre Tuesday, il 24 settembre dello stesso anno, è vittima di un’altra aggressione con coltello, bottiglie, calci e pugni all’allora circolo D-Verso di via Modena. In questo caso gli aggressori, tra cui i fratelli Oboh, sono in tutto dieci. Il terzo episodio si consuma la stessa sera, sempre al D-Verso. In questo caso Isaac Oboh e due complici avrebbero rapinato, coltello alla mano, il presidente del circolo, impossessandosi dei 2.100 euro che si trovavano nella cassa.

Federico Malavasi