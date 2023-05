Droga e violenza a Ferrara, "Mio figlio è tossicodipendente. Ci picchia e minaccia: aiutateci"

Ferrara, 29 maggio 2023 – Vivere nel terrore costante di essere aggrediti, picchiati o minacciati da chi, al contrario, dovrebbe nutrire per noi affetto e profondo rispetto. È l’incubo nel quale da alcuni mesi a questa parte è piombato un padre ferrarese, residente alle porte della città. Stando al suo racconto, il combustibile che ha scatenato e continua ad alimentare questa difficile situazione sarebbe l’abuso di droga. Un tunnel nel quale il figlio – un ragazzo di vent’anni – è rimasto intrappolato dando il via, sempre stando al racconto dei familiari, a un circolo vizioso di soprusi ai danni dei suoi cari.

A dare voce alla propria angoscia in un accorato grido di aiuto è proprio il padre del giovane. "Ormai siamo disperati – è la drammatica premessa –. Non sappiamo più come comportarci con lui. Mio figlio è tossicodipendente e continua a maltrattare me, sua madre e la nonna. Addirittura, negli ultimi tempi, mamma e nonna sono state costrette a lasciare la casa in cui abitano insieme a mio figlio e a trasferirsi in un bed & breakfast. Hanno paura a vivere con lui. L’abbiamo denunciato più volte, ma non è bastato a fermarlo". L’uomo – che vive in un’altra casa non lontana da quella in cui abita il figlio con la madre e la nonna – fa risalire l’inizio dei loro guai al momento in cui il giovane è entrato in possesso di una cospicua somma di denaro. "Tutto è cominciato da un incidente stradale in cui la madre è rimasta gravemente ferita – spiega il genitore –. Una parte del risarcimento ottenuto a seguito di quel fatto è andato a mio figlio. Parliamo di una somma di denaro importante. Una volta avuti quei soldi, ha iniziato a spenderli per la droga. Eroina e cocaina, principalmente". Una combinazione fatale che ingabbia in una trappola dalla quale è difficile uscire.

Sebbene siano parecchi, i soldi non durano in eterno. Nel momento in cui si ritrova ‘a secco’ – prosegue lo sfogo del genitore –, il giovane comincia a chiedere ai genitori il denaro per procurarsi le dosi. Richieste pressanti, che in alcuni casi sfocerebbero addirittura in violenze verbali o fisiche. "Ci minaccia pesantemente e ci picchia – afferma il padre trattenendo a stento le lacrime –. È un continuo e noi abbiamo paura dei suoi scatti di violenza. Mio figlio deve essere fermato e aiutato a uscire da questa difficile situazione, anche dal punto di vista sanitario. Chiediamo una mano a chiunque possa fare qualcosa".

Stando a quanto appreso dal Carlino, la situazione descritta dal genitore è oggetto di più di una denuncia ai carabinieri, sulla cui base l’autorità giudiziaria starebbe già svolgendo tutti gli accertamenti del caso.