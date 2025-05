Droghe e bullismo: il maggiore Petroli alle scuole Renzi

In un interessante incontro alla Scuola Malpighi di Cento, i temi legati a bullismo, cyberbullismo e uso di sostanze sono stati al centro del dibattito con il maggiore Roberto Petroli, comandante della Compagnia Carabinieri di Cento. Venerdì mattina, infatti, alla Scuola Malpighi di Cento, si è tenuto questo incontro organizzato dall’Associazione Amici della Scuola Malpighi, presieduta da Valeria Balboni, in collaborazione con la preside Gloria Succi e a intervenire è stato Roberto Petroli, che ha parlato con gli studenti delle classi seconde e terze su temi fondamentali come il bullismo, il cyberbullismo e l’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. Il Maggiore dell’Arma ha sottolineato come questi fenomeni, purtroppo, siano notevolmente aumentati su tutto il territorio nazionale, esortando i ragazzi a sviluppare consapevolezza sui rischi legati a questi comportamenti e a chiedere aiuto quando necessario. Il suo intervento ha stimolato un dialogo aperto, aiutando gli studenti a comprendere meglio le problematiche che li riguardano e l’importanza del rispetto reciproco. La comunità scolastica ha ringraziato il maggiore Petroli per la sua disponibilità e professionalità, che hanno reso questo incontro non solo un momento educativo, ma anche un’occasione preziosa per sensibilizzare i giovani sui pericoli reali che possono affrontare nel quotidiano, rafforzando così il legame di collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni locali.