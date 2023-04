Droni per creare mappe di fioritura Il punto alla Fondazione Navarra

Le nuove tecnologie sono state al centro del convegno che si è tenuto alla Fondazione Navarra, a Gualdo, dal titolo ‘Tecniche e tecnologie sostenibili’. Ad aprire i lavori Nicola Gherardi, presidente della fondazione Navarra, che ha sottolineato l’importanza della sostenibilità ambientale e delle scadenze che l’Europa ha stabilito in merito alla riduzione della Co2, per arrivare alle emissioni zero. Altro aspetto che preoccupa molto chi si occupa di agricoltura è però l’incremento delle temperature, che si fatica a contenere. A cambiare, secondo Stefano Giatti, tecnico e collaboratore dell’Istituto Vergani-Navarra, "sarà il modo con cui, alla luce delle conoscenze, si interpreta il mondo". Oggi si parla di agricoltura digitale, che utilizza tecnologie come la georeferenziazione o i trattori a guida assistita o autonoma, legati al satellite. Dovranno poi, secondo Giatti, essere ottimizzati i fattori produttivi, con l’utilizzo dei dati, che aiuteranno a prendere decisioni, orientare l’innovazione, scegliere le tecnologie e i servizi adatti alla propria azienda. È, secondo i relatori, importantissimo l’apporto della tecnologia delle mappe: la fondazione Navarra si è infatti dotata di una flotta di droni, grazie a cui sta realizzando un progetto con l’Università di Bologna, che prevede la creazione di mappe di fioritura, facendo volare il drone e catturando immagini dei campi.

Lucia Bianchini