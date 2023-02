Per accedere al circuito carnevalesco occorrerà essere muniti di abbonamento o del biglietto, acquistato on line o sul posto: 16 euro il prezzo pieno, sconti per gruppi 25 persone, gratis per i bambini sotto 1 metro e 20. Si potrà accedere da due punti: l’entrata all’incrocio tra via XXV Aprile, XX Settembre, 2 Giugno o da quella tra via IV Novembre e via Malpighi. Soltanto i residenti all’interno del capoluogo di Cento, potranno accedere liberamente al circuito del Carnevale fino alle ore 10.30. Dopo tale orario dovranno munirsi di biglietto per accedere al circuito. Potranno invece accedere in qualsiasi momento i residenti all’interno del circuito. Aspettando carnevale, oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in Pinacoteca San Lorenzo ‘Un Pianoforte per Il Guercino’(iniziativa che si ripete anche domattina), alle 16 in piazza lo spettacolo di burattini di Mattia, alle 20.30 a Villa Borgatti a Corporeno la ‘Cena di carnevale in musical’ a cura di Associazione Grande Volontariato Sociale per i Bambini, con la partecipazione di Accademia del musical di Cento. Prenotazione obbligatoria tel 3347507145. Domani dalle 10 alle 12.45 in Rocca, la rievocazione storica ‘Il Cardinale Giuliano Della Rovere a Cento’ a cura della Compagnia Il Governatore delle antiche terre del Gambero. Il carnevale, con la sfilata dei carri inizierà alle 14, anticipata dal rombo delle Ferrari.