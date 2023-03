"Due agenti aggrediti da un detenuto" La visita di Bergamini

Carcere di Ferrara, non si ferma l’emergenza. "Un altro grave caso che evidenzia la difficile realtà che si vive all’interno del carcere di Ferrara. L’episodio violento che è accaduto nelle scorse ore ai danni di due agenti, aggrediti da un detenuto già noto per atti di questo genere, rende urgente a questo punto un approfondimento della situazione complessiva della nostra realtà carceraria. Nei prossimi giorni saremo in visita al carcere insieme al sottosegretario al ministero della Giustizia, Andrea Ostellari per un momento di confronto utile a comprendere possibili interventi".

Così l’onorevole Davide Bergamini (nella foto), Lega, commenta l’ennesima situazione di violenza dietro le sbarre che è stata segnalata dai sindacati all’interno del carcere dell’Arginone di Ferrara. "La situazione va monitorata da vicino – il suo appello – e va compresa nei suoi aspetti concreti per poter intervenire. Inoltre – ribadisce con decisione indicando la strada per arrivare ad una soluzione del delicatissimo problema – è necessario dimostrare, con la nostra presenza la solidarietà e l’appoggio agli operatori che si trovano ad affrontare situazioni complicate e pericolose, ogni giorno. Per questo nella giornata di venerdì 10 marzo, come deputato eletto nel territorio di Ferrara, sarò in visita al carcere dell’Arginone insieme al sottosegretario Andrea Ostellari e al consigliere Regionale della Lega, Fabio Bergamini. Parteciperanno all’incontro con la dirigenza della struttura anche l’assessore alla sicurezza del Comune di Ferrara, Nicola Lodi e il consigliere comunale e provinciale di Ferrara, Francesco Carità".