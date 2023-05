Due allievi della Vancini a scuola a Los Angeles "Come in un film"

Da Ferrara a Los Angeles, due allievi della Vancini a Hollywood. Sara Zaka e Francesco Morelli, allievi della scuola d’arte cinematografica Florestano Vancini di Ferrara, si trovano a Los Angeles, in California, per una settimana di studi alla Theatre of Arts Hollywood Acting School. La partnership tra la scuola ferrarese e quella statunitense è attiva dal 2021 e prosegue a gonfie vele. I due allievi della Vancini sono partiti il 29 aprile e fino al 9 maggio vivranno a Los Angeles e frequenteranno le lezioni della scuola. "È bellissimo vedere una porzione di mondo così lontana e camminare per strade che di solito vediamo solo nei film. La città – racconta Sara – è enorme e la scuola fantastica".