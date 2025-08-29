Due amici in canoa sul Po: "Duecento chilometri ai remi"

Due amici e una canoa. Da Viadana al mare Adriatico: 215 chilometri a remi. Il racconto dell’impresa di due amici di 24 anni, Piergiorgio Campanini e Alex Malavolta.

"La canoa scivolava sul fiume nella luce del tramonto, mentre il silenzio era rotto solo dallo sciabordio della pagaia nell’acqua. Superavamo spiagge, ponti, attracchi e pioppeti. I pescatori ci chiamavano dalle rive: Dove andate? Noi rispondevamo "Al mare, a Goro", è una pagina del diario di bordo dei due ragazzi che hanno dato vita a questa bella impresa. "L’idea di discendere il Po fino alla foce mi venne durante il periodo della pandemia – racconta –. La visione, per un esame universitario, di alcuni film neorealisti ambientati sul fiume e il suo delta: come Gente del Po di Michelangelo Antonioni, Ossessione di Luchino Visconti e anche un episodio di Paisà di Roberto Rossellini, non fece altro che aumentare questo mio desiderio. Convinsi il mio amico Alex Malavolta ad acquistare con me una canoa canadese e a seguirmi in questa impresa".

Il primo tentativo nel 2024 fallisce per il maltempo. Al secondo tentativo si sono riusciti. Sono partiti la prima settimana di luglio da Boretto sulla riva opposta a Viadana. "Il viaggio è stato impegnativo perché abbiamo dovuto affrontare il caldo torrido, vento contrario con pochissima spinta della corrente per lo scarso livello del fiume. Ci siamo accampati sugli spiaggioni. A Stellata di Bondeno abbiamo incontrato Filiberto Raisi, pescatore professionista".

L’arrivo. "Al tramonto, superati gli ultimi canneti, abbiamo visto il faro di Goro. Eravamo alla meta. Abbiamo festeggiato con un ricco banchetto con tutti i viveri rimasti. Accampati sulla foce del Po, di fronte all’Isola dell’Amore, abbiamo affrontato una notte difficile a causa di un vento fortissimo che rischiava di sradicare le tende. Solo all’alba ci siamo potuti finalmente riposare con un meritato bagno nel mare Adriatico".