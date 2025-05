Due borse di studio dedicate a Gaiba

Due borse di studio universitarie dedicate a Natale Gaiba. L’iniziativa è della Società di Mutuo Soccorso e il Lions Club, che hanno deciso di investire nel futuro dei giovani in memoria del martire antifascista di Argenta. Sono realtà da sempre radicate nel tessuto sociale e culturale del territorio, annunciano con orgoglio l’istituzione di due borse di studio triennali dedicate a studenti meritevoli dell’Istituto "Rita Levi Montalcini" di Argenta, destinate a sostenere il loro percorso universitario, una per ciascun indirizzo: tecnico e liceale. Un’iniziativa concreta di promozione dell’istruzione, ma anche un profondo gesto di memoria civile: le borse di studio saranno infatti intitolate a Natale Gaiba (nella foto), figura emblematica della lotta per la giustizia sociale e la libertà, brutalmente assassinato dai fascisti nel 1921. Oggi, a oltre un secolo dalla sua morte, questa iniziativa vuole restituire dignità e visibilità a un uomo delle istituzioni, a un cittadino che pagò con la vita il suo impegno per i più deboli. Dedicare il suo nome a due borse di studio significa trasformare la memoria in futuro, aiutando due giovani argentani a proseguire gli studi universitari e a camminare idealmente nel solco dei valori per cui Gaiba ha lottato.