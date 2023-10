Due borse di studio in ricordo di Caterina

CENTO

Sono Serena Gallo e Laura Chen Yingying, le studentesse che si sono aggiudicate le borse di studio annuali, messe a disposizione della Fondazione Caterina Novi per ricordare Caterina e che sono state consegnate presso l’aula magna del Liceo classico statale "G. Cevolani" di Cento. Dal 2017, la famiglia Novi prima e la Fondazione Caterina Novi oggi, ricordano Caterina, ex studentessa del Cevolani, distintasi per particolari e alti meriti di studio che le hanno anche valso l’assegnazione per ben due anni della "Pagella d’oro", attraverso un gesto rivolto agli altri, nel pieno spirito della persona speciale che era. I premi del valore di 1.000 euro ciascuno, vengono assegnati al miglior studente o studentessa delle classi terze e quarte dell’indirizzo Linguistico che si sono distinti per meriti scolastici, tenendo anche in considerazione il reddito familiare. Sono stati, Michele Novi, Presidente della Fondazione, insieme a Marco e Teresa Novi, membri del Cda a consegnare i riconoscimenti alle due vincitrici. La Fondazione Caterina Novi, in poco più di un anno di attività ha già all’attivo svariati programmi rivolti all’educazione ambientale, all’inclusione, allo scambio intergenerazionale, alla salute mentale ed è gestore del Bosco Integrale, un progetto di integrazione tra uomo e natura, tra generazioni, tra diversità, tra realtà del territorio che in occasione di diversi eventi pubblici ha già accolto tantissime persone al suo interno. Un ringraziamento particolare lo rivolgono a Stefania Borgatti, Preside dell’Istituto Cevolani, per il sostegno e l’attenzione continua a questa iniziativa. "Un altro grandissimo ringraziamento va alle ragazze premiate, che hanno voluto arricchire il momento con le loro riflessioni particolarmente incisive e sentite. - dichiara a nome della famiglia, Michele Novi, presidente della Fondazione Caterina Novi - Auguriamo a Serena e Laura tutto il meglio per la loro vita scolastica ma soprattutto personale".