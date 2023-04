Due borseggiatrici scoperte al mercato dagli agenti e denunciate

Due borseggiatrici straniere denunciate e un ferrarese di 49 anni finito nei guai perché mercoledì scorso è stato trovato in possesso di armi atte ad offendere. Sono le attività più salienti della settimana di controlli da parte della polizia locale Terre Estensi. per gli agenti ferraresi è stata un’altra settimana caratterizzata dalla presidio del territorio, durante la quale sono state individuate le due donne impegnate a rubare portafogli dalle borse. Entrambe di origini sudamericane e di 37 anni sono state denunciate per furto aggravato da agenti in borghese che stavano presidiando l’area mercatale. I poliziotti hanno notato le due donne che si aggiravano con fare sospetto, fino a quando un agente si è accorto che una delle due stava allungando le mani all’interno della borsa di una’anziana intenta a fare acquisti, mentre l’altra ragazza cercava di nasconderne i movimenti fingendo di osservare la merce esposta alla bancarella. Pochi minuti più tardi, dopo un breve inseguimento a piedi, le due donne sono state fermate. Nonostante i tentativi di spacciarsi per delle turiste, sono state accompagnate al comando di via Tassoni e sottoposte a perquisizione, che ha portato al rinvenimento di alcune banconote rubate. Il portafogli dell’anziana derubata, infatti, era stato ritrovato nei pressi della bancarella in cui era avvenuto il borseggio, privo di denaro e con il solo codice fiscale. Le due donne sono state denunciate in stato di libertà. Per una delle due, irregolare, è stato emesso un decreto di espulsione. Mercoledì scorso, invece, a finire nei guai è stato invece un ferrarese di 49 anni, denunciato dagli agenti del Nucleo antidegrado. E’ stato fermato a bordo della propria vettura durante un normale controllo. Mentre scendeva dall’auto, gli agenti hanno notato che da una tasca dei pantaloni spuntava un oggetto che poi si è rivelato un coltello a serramanico e all’apparenza una torcia, che è risultata essere un pericoloso storditore elettrico. Durante la settimana sequestrati anche 60 grammi di drogai, di cui 4 nel cortile della scuola Carducci.