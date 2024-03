Due cani finiscono nel fiume Po. Salvati dai vigili del fuoco

MASSENZATICA

Il loro ’pianto’ ha attirato alcuni passanti. Un intervento provvidenziale, che sicuramente ha salvato la vita ai due cani che non si sa come erano caduti nel Po. L’episodio è accaduto in golena tra Massenzatica e Monticelli, nel pomeriggio di ieri. Un uomo ha sentito questi lamenti e ha cercato di capire che cosa stesse accadendo. Poi ha notato spuntare i due poveri animali che erano finiti nelle acque del Po, che in questo periodo è piuttosto carico. A quel punto è scattata la segnalazione per attivare i soccorsi, considerando che era impossibile pensare di salvarli semplicemente facendoli uscire da soli.

Sul luogo indicato da chi ha dato l’allarme è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Codigoro, attrezzata per il recupero in acqua. I vigili del fuoco si sono preparati e sono andati a recuperare i due spaventatissimi cani nelle acque del Grande Fiume. E li hanno riportati sulla terra ferma, sani e salvi. Passato il primo momento di stupore per i due amici a quattro zampe, entrambi hanno cominciato a scorrazzare lungo l’argine. Scodinzolando, grati di essere stati tirati fuori da quelle acque. Su come sia potuto accadere niente di certo. Probabilmente stavano gironzolando lungo l’argine e incuriositi da qualcosa vicino all’acqua si sono avvicinati un po’ troppo.

re.fe.