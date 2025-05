Due daini a spasso tra le case «Popolazione fuori controllo»

Ferrara, 5 maggio 2025 – Dalle spiagge alle piazze dei paesi, i daini non hanno più confini. Ieri mattina due esemplari sono apparsi dal nulla nelle strade di Pontelangorino, frazione di Codigoro. Grande lo stupore dei residenti davanti a quello spettacolo così inconsueto. Uno dei daini si muove con tutta tranquillità lungo la strada, l’altro è sul marciapiede. Lo sfondo di questa passeggiata fuori programma non sono boschi, campi e pinete. Ma le case, una corriera _ una sosta alla fermata poco lontano _ e qualche auto nel vicino parcheggio. Proprio lo scorso anno aveva fatto il giro del web un filmato che mostrava la splendida corsa lungo la spiaggia al lido della Nazioni di un branco di daini, in fuga sotto gli occhi dei turisti armati di telefonini e curiosità. Delizia e croce. Sempre nel 2024 una ragazza, 28 anni, di Bosco Mesola con il figlio di 11 mesi, era rimasta coinvolta nell’arco di sei giorni in due incidenti stradali. Oltre il parabrezza un daino sbucato come un lampo dalla fitta vegetazione lungo l’Acciaioli, strada che collega numerosi centri abitati. La scorsa settimana un altro incidente, questa volta sulla Romea l’arteria che porta alle località di mare. ‘Ormai la popolazione di questo ungulato è fuori controllo _ interviene Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia _. E’ necessario che vengano attuati i piani di selezione per evitare che succedano incidenti gravi. Prima o poi ci scapperà il morto. Solo per miracolo lo schianto della scorsa settimana non ha avuto ben più gravi conseguenze. E il problema non si risolve certo mettendo lungo le strade il limite di 50 chilometri all’ora. Ripeto, va applicato e con urgenza il piano di controllo di questa specie’.