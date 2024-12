Due ferraresi premiati agli oscar green regionali

"L’agricoltura si conferma terreno fertile per le nuove generazioni e Oscar Green è l’occasione di mettere in mostra quello che di più innovativo i nostri giovani hanno da dare". Lo ha detto il delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa, Marco Sforzini in occasione dell’edizione 2024 di Oscar Green l’annuale premio all’innovazione in agricoltura voluto da Coldiretti Emilia Romagna e Giovani Impresa Emilia Romagna.

L’evento, tenutosi presso il Tecnopolo di Bologna e ha avuto come ospiti il neo presidente della Regione Michele De Pascale e l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi. Al convegno è seguita la premiazione che ha visto sfilare sul palco il bolognese Davide Cuppini, agri-influencer di Ozzano nell’Emilia, i ravennati Lorenzo Pezzi che ha puntato sulla tecnologia per ottimizzare il risparmio idrico in azienda), Anna Lisa Sangiorgi, che assieme all’Ausl dell’Emilia-Romagna organizza laboratori di cucina salutare per adulti e bambini e Claudia Buzzegoli che sulle colline di Brisighella alleva e trasforma suini di mora romagnola. Premiati anche i ferraresi Mattia Baretta e Sebastiano Tundo, leader nazionale nella coltivazione di quinoa.