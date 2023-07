Due furti identici nello stesso bar Ladro recidivo finisce in manette

CENTO

Dopo quasi due mesi di indagini, i carabinieri di Cento sono riusciti ad individuare, arrestare e portare in carcere un giovane che tra fine maggio e i primi di giugno, per ben due volte, si era reso responsabile di spaccate nel locale Il Baretto di via Pedagna a Corporeno.

Per due notti di fila, ha spaccato la finestra e preso il fondocassa. Il bottino non è stato particolarmente consistente, a differenza dei danni provocati alla struttura e al dispiacere per la titolare dell’esercizio commerciale.

Gli accertamenti svolti dei Carabinieri della Stazione di Cento hanno permesso di identificare in breve tempo l’autore del reato, arrestando dunque un ventottenne domiciliato nel centese, di origini straniere.

Tra i vari elementi che hanno portato all’individuazione del responsabile, vi sono le diverse immagini della videosorveglianza ma anche il fatto che in una delle due effrazioni i carabinieri erano riusciti ad arrivare così tempestivamente sul posto tanto da individuarlo e rincorrerlo.

Il giovane era riuscito a dileguarsi, ma la fuga è durata poco: i carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e la sua attività di ladro ha visto così il capolinea.

Gli esiti delle indagini sono state trasmessi all’Autorità Giudiziaria che, considerato che il giovane era già sottoposto all’obbligo di firma per altri reati contro il patrimonio commessi nella provincia di Bologna, viste le ripetute violazioni della predetta misura e concordando con quanto riferito dai Carabinieri della Stazione di Cento, ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere.

Questa è stata l’unica misura ritenuta in grado di contenere la condotta antigiuridica del giovane. L’arrestato, al termine delle formalità, è stato dunque portato dai carabinieri presso la Casa Circondariale di Ferrara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Al momento al giovane viene ritenuto responsabile solo dei colpi a Il Baretto.

Resta invece aperto, purtroppo, il capitolo che riguarda altri reati identici commessi nel centese. Si sta ancora indagando per cercare di individuare il responsabile dell’altra mole di spaccate accadute nello stesso territorio comunale, così come di altre effrazioni avvenute proprio a Corporeno.