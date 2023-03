Due giornate al parco Massari Fiorisce la ‘Festa di primavera’

Sabato e domenica, dalle 10 alle 19, il parco Massari farà da teatro alla ‘Festa di primavera’, con giochi, laboratori, mercatini e intrattenimenti per bambini e famiglie, a favore della Fondazione Ado, a cui sarà devoluta parte del ricavato. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione e da FEshion eventi, con il patrocinio del Comune di Ferrara e il supporto del Rione Santo Spirito. "L’attenzione dell’Amministrazione nei confronti di Ado e delle sue attività per i pazienti oncologici e le loro famiglie è sempre molto alta, per questo – dichiara l’assessore Cristina Coletti – abbiamo offerto il patrocinio all’evento e speriamo nella partecipazione di tante famiglie a questa grande festa, affinché il ricavato a sostegno della Fondazione possa essere concreto. L’appello è alla generosità dei ferraresi e dei visitatori". I ringraziamenti ai partner sono stati espressi, a nome di Ado, da Sabina Mirabella consigliere della Fondazione, che ha ricordato l’encomiabile impegno dei tanti volontari che sostengono le attività della Fondazione Ado. "Il programma della manifestazione – ha spiegato Alessandra Scotti responsabile di FEshion eventi – è ricchissimo e vede il coinvolgimento di tante realtà, dagli spettacoli viaggianti con i gonfiabili e altre attrazioni fino al mercatino per le mamme, il cui ricavato andrà ad Ado. Avremo poi diversi espositori legati al mondo delle famiglie, attività di animazione, laboratori, percorsi sensoriali, la caccia alle uova". "Abbiamo messo a disposizione – ha dichiarato Matteo Cristofori, presidente della contrada Santo Spirito – la nostra collaborazione ad Ado per questa iniziativa, che si svolge nel territorio del nostro rione e che è dedicata al mondo dei bambini e delle famiglie. Sabato pomeriggio saremo presenti al parco per far provare ai bambini l’arte della bandiera e l’arte del musico e per offrire alcune esibizioni dei nostri ragazzi". Le attività ludico e i laboratori per i più piccoli a cura degli animatori de ‘Il Bosco delle meraviglie’. Le attività a pagamento per un massimo di 20 bambini da prenotare sul sito www.feshioneventi.it.

Lauro Casoni