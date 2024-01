Due giorni di appuntamenti con la Befana

Tutti pronti a Terre del Reno per la due giorni della befana a San Carlo, organizzati dalla Proloco di Sant’Agostino, San Carlo, Avis e Comune. Sabato, infatti, dalle 15 a Sant’Agostino in Piazza Pertini vi sarà animazione, canti e balli, merenda per tutti, frittelle, dolcetti e scherzi dalla calza della befana. E ci saranno le calze della vecchina, per i bimbi delle scuole materne ed elementari. Infine, il rogo della Befana. Domenica dalle 9.30 a San Carlo in via Gramsci, ecco ‘La befana al mercato’ con il punto ristoro, dolcetti e scherzi dalla calza della befana.