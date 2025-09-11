Due giorni di ’Beyond’. Dal Po fino a Cannes

A Comacchio, due giornate, tra oggi e domani, per celebrare il successo del film ’Beyond’, diretto da Rossano B. Maniscalchi e coprodotto dall’Associazione Art Fashion Accademy guidata da Patty Farinelli, con ben 19 riconoscimenti ottenuti nei maggiori festival del cinema, tra cui il primo premio nella categoria ’Film Fashion’ a Cannes. Oggi alle 12.30 al Red Pub, si terrà la conferenza stampa ufficiale alla presenza del regista, del cast e delle istituzioni locali. Domani invece, a partire dalle 18.30, davanti al Cinepark di Comacchio, si svolgerà una serata di gala con red carpet, sfilata di Ferrari della Scuderia di Maranello e la presenza di tutti i protagonisti del film. L’evento sarà condotto da Mina Calabretto e dallo showman Mirko Cusinatti.

Seguiranno la proiezione di clip esclusive dal backstage e, infine, la visione del film. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro e le prenotazioni sono disponibili anche online, sul sito ufficiale del cinema. Al termine della serata, presso il Red Pub, ci saranno le premiazioni ufficiali a cura dell’associazione Art Fashion Academy, seguite dai festeggiamenti, con consumazione a 10 euro. Girato tra gli scorci più suggestivi di Comacchio e delle Valli del Delta del Po, il film racconta una storia romantica e mistica. Protagonista è il comacchiese Nicolò Tomasi, nei panni di Rossano, giovane uomo che vive un amore profondo e perduto, interpretato da Jasmine Stefanizzi. Accanto a loro anche Alessandra Pisanò, nel ruolo di co–protagonista femminile. Il film, accolto con entusiasmo alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà anche tra i titoli premiati al Ferrara Film Festival, in programma dal 20 al 28 settembre.

La stilista comacchiese Patty Farinelli ha fornito alla produzione oltre 200 abiti di scena, alcuni creati per il film e ispirati alle figure leggendarie locali come lo Sgarabusen e il Fantasma dei Trepponti.