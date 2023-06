Due giorni di eventi al parco Sport, gastronomia e musica

Il restauro del murales di Andrea ‘Pam’ Pamini, lo skate contest, il torneo di basket, le esibizioni di mountain bike, il mercatino creativo, gli stand gastronomici e le performance musicali. Sono tutte le proposte del Summer Days 2.0 che inaugureranno, domani e sabato, il rinnovato Parco della Marina. La due giorni è organizzata dal Gruppo Zero in collaborazione con il Comune di Copparo. "Questa festa – ha introdotto la presentazione dell’evento il sindaco Fabrizio Pagnoni – rappresenta un momento di unificazione fra i lavori di riqualificazione dell’area verde attrezzata e il recupero del murales di Pam". Un parco a disposizione di tutti, ha rimarcato l’assessore Bruna Cirelli, "dove l’arrivo dello skate park e la riqualificazione del play ground consentono ai giovani di praticare attività e aggregarsi in un luogo che vuole unire cultura e sport". L’approccio organizzativo di Gruppo Zero è stato illustrato da Giacomo Marletta: "Il compito di una associazione culturale è quello di raccontare storie: la storia di Pam, iniziata con ‘P.A.M. - Progetto Archivio Mutante’, e anche quella del Summer Days, momentaneamente interrotta e ora pronta a ripartire in una veste rinnovata". Si comincia domani alle 17.30 con il taglio del nastro del murales che sta restaurando Andrea Amaducci. Alle 18 si terrà la partita di basket ‘Gli Amici di Franchino’ per commemorare Franco Bolognesi, quindi con l’aperitivo con djset di Paogo Ameschi e alle 21 con live set + dj-set di Sintetico, Walter Magi, Pol100.