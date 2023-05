Due giorni di iniziative e incontri per diffondere la cultura contadina

Il mondo agricolo di ieri, ma anche le innovazioni saranno al centro del primo Festival della Terra, che si terrà sabato 20 e domenica 21 maggio dalle 10 alle 19 al Maf, Mondo agricolo Ferrarese, in via Imperiale 263 a San Bartolomeo in Bosco. "L’idea del festival – racconta Pier Carlo Scaramagli, presidente del Maf- è partita dalla riformulazione del Ministero dell’agricoltura, a cui si è aggiunta la sovranità alimentare, con attenzione a tradizioni agricole e ruralità, quindi abbiamo pensato di sfruttare questa apertura come museo della civiltà contadina, importante a livello nazionale e secondo in Regione per il numero di oggetti. Gli ingredienti saranno la tradizione, ma non solo, in questo momento l’agricoltura è tradizione ma anche innovazione e sostenibilità, ingredienti che vanno proposti agli addetti ai lavori ma anche a cittadini, alla società, soprattutto ai giovani". Soddisfatto Matteo Fornasini, assessore al turismo e al commercio: "è un’ iniziativa che si inserisce a pieno titolo nelle tante attività che come amministrazione portiamo avanti per valorizzare e promuovere al meglio storia, cultura e tradizione agricola del territorio e le nostre eccellenze, a partire dai prodotti agroalimentari. Il museo si apre alla città facendo capire da dove veniamo e anche dove vogliamo andare". Ad aprire il festival sarà, sabato 20 alle 10, il convegno ‘Il Futuro dell’Agricoltura tra innovazione e sostenibilità’, a cura della fondazione Navarra, dei Giovani imprenditori agricoli e dell’istituto agrario Navarra. Alle 15 sarà presentato il volume fotografico ‘Cantastorie della tradizione’ di Luciano Calzolari. Alle 15,30 sarà sul palco la compagnia teatrale A_ctuar con ‘Il Ciarlatano’, a cui seguirà, alle 16,30 il coro dei ‘Milurdin ad Franculin’ con canti del primo Novecento in costume d’epoca. Sarà invece il pane il protagonista del convegno di domenica 21 alle 10 dal titolo ‘Il pane a Ferrara fra tradizione e innovazione. Storia, salute e filiera’, organizzato da Confagricoltura con degustazioni a cura di Vassalli Bakering. Alle 15 Gian Paolo Borghi e Corrado Pocaterra parleranno de "Gli animali fantastici nella Padania". Alle 15,30 la visita guidata alla mostra ‘In fabula’ di Gianni Cestari. Infine il concerto della Banda di Cona. Partecipazione libera e gratuita.

Lucia Bianchini