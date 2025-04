"Due giorni spensierati"

C’è chi poi non ha dubbi su cosa fare a Pasqua e Pasquetta, come Marco Sandonati: "Ho scelto – racconta al Resto del Carlino – quest’anno di restare in casa con degli amici, prepareremo piatti classici ma senza impazzire. Ci siamo preparati già da giorni con la spesa e su cosa mangiare". Sandonati ribadisce: "La cosa importante è stare in compagnia e soprattutto divertirsi, oltre ovviamente gustare qualche buona pietanza a tavola. Ma vogliamo vivere un momento per scherzare. La stessa cosa anche per il giorno di Pasquetta, magari mangeremo sempre in compagnia e poi vedremo cosa fare anche in virtù del tempo".