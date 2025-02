Due i dj picchiati. Uno difendeva la fidanzata

Accerchiati dal branco, proseguono le indagini. Due sono i feriti refertati con prognosi sotto i 20 giorni. Gli aggressori pare provenissero da fuori provincia, probabilmente alcuni di loro erano nella discoteca. Tra le ipotesi che si sia trattato di una lite iniziata all’esterno del locale e finita nel parcheggio Diamanti. Ipotesi al vaglio, visto che tutti gli studenti universitari nella denuncia che hanno presentato parlano di un’aggressione del tutto immotivata. Tra l’altro sotto i colpi della banda anche i due dj della discoteca. Il primo era in compagnia dei cinque studenti e si trovava, al momento dell’aggressione, nel parcheggio. L’altro era in un’altra strada, in compagnia della sua fidanzata. Proprio alla ragazza la banda ha cercato di strappare la borsetta. Quando il dj ha cercato di impedirlo è stato colpito. Ed è lui che ha riportato la frattura dell’omero.

La discoteca, quando si è verificata l’aggressione, era già chiusa. La musica era stata spenta e i clienti ormai erano usciti tutti. Discoteca che si avvale di un imponente sistema di sicurezza che poggia su un numero di addetti che oscilla tra sette e dieci. Tra le ipotesi che sia entrato in azione il gruppo che aveva colpito nei giardini davanti al Castello ad inizio di gennaio. Tutte strade che verranno verificate nelle prossime ore. Gli studenti erano stati chiamati dai carabinieri per una nuova convocazione al comando provinciale, probabilmente per visionare i filmati delle telecamere del parcheggio e della stessa discoteca. Convocazione che è slittata alle prossime ore.

Intanto il questore di Ferrara ha emesso due Dalp ai sensi dell’articolo 13 legge 48 del 2017 nei confronti di due giovani provenienti da altra provincia arrestati per l’articolo 73 comma 5 dalla squadra mobile della Questura di Ferrara in un locale notturno ferrarese perché trovati in possesso di cocaina, Mdma e marijuana. Per due anni ed un anno non potranno accedere al locale.

m. b.