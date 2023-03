Due in difficoltà, arrivano i militari

Due interventi dei carabinieri del Norm di Cento in aiuto a due persone in difficoltà. Il primo sabato verso le sei del mattino per aiutare una persona invalida che, sulla sua sedia a rotelle, mentre si trovava a percorrere una via del centro cittadino, era caduta e non riusciva più a rialzarsi. L’uomo è stato assistito e consegnato nelle mani del 118: non ha comunque riportato lesioni. Ieri alle 6.30, il secondo intervento in un bar della prima periferia centese ove era stata segnalata una anziana donna in stato confusionale. Prontamente raggiunta, la donna ultrasettantenne è stato rincuorata e sono stati recuperati tutti gli elementi utili per la sua identificazione. Alla fine è stata affidata alle cure mediche e ai suoi familiari.