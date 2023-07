Due incidenti in poche ore, un ferito grave

Due incidenti nel centese, hanno visto agire in contemporanea, 5 ambulanze, l’elisoccorso, vigili del fuoco di Cento e Ferrara, automedica, carabinieri e polizia municipale, vedendo portare in ospedale 5 persone di cui 2 a Cona e uno all’Ospedale Maggiore di Bologna. A Cento, lo scontro è stato su via Modena, tra il bar Km Zero e l’azienda Merighi. Stando a una prima dinamica ricostruita, un’auto stava percorrendo la strada da Renazzo verso il castello della Giovannina quando ha deciso di svoltare a sinistra e nella manovra è avvenuto lo scontro con una moto che percorreva nello stesso sensi di marcia. La moto, sulla quale viaggiava una coppia di ragazzi, è dunque slittata per una trentina di metri andando verso il canale a destra. La ragazza è finita sull’erba mentre il centauro è stato sbalzato dentro al canale richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco di Cento per il recupero. Sul posto i carabinieri di Cento. Entrambi i giovani sono stati trasportati a Cona. A Casumaro, invece, lo scontro tra un auto e un furgone è avvenuto su via ex dogana. Si parla di un’auto che non avrebbe fatto lo stop finendo contro un furgone che, nell’urto si è ribaltato in strada. Sul posto, la polizia locale e l’elisoccorso che ha trasportato il guidatore del furgone al Maggiore.