Due incidenti in un mese

1 A Spina

All’inizio di giugno, in via Raffaello a Lido Spina perse la vita Samuele Saia, un 37enne residente a Masi Torello. Anche in quel caso il motociclista si scontrò con una macchina. Un impatto che non gli lasciò scampo

2 Altra croce

Ieri sera, intorno alle 20, è morto un altro motociclista. Questa volta lo schianto si è verificato sulla Romea, all’altezza di Estensi

3 I rilievi

I carabinieri hanno lavorato fino a notte inoltrata per ricostruire la dinamica, in una Romea in tilt a causa del traffico sostenuto